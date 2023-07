Belgique: Il démembre sa mère et la jette dans un canal avant de s’enfuir

Un trentenaire a été inculpé et écroué vendredi en Belgique après avoir avoué le meurtre de sa mère dont le corps a été retrouvé démembré, jeté dans un canal près de Liège, a indiqué le parquet de la cité wallonne. Après la découverte mardi des deux bras et des deux jambes dans un frigo, le tronc et la tête de la victime ont aussi été retrouvés, dans un autre contenant dont le suspect s’est également débarrassé dans l’eau.