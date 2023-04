Il démontre ironiquement pourquoi «il ne faut pas aller au Luxembourg»

Le Français a parcouru le Grand-Duché par monts et par vaux pour tordre le cou aux clichés.

Rien à y voir, rien à y faire, il n'y a que des banques et du béton et par-dessus le marché, on est obligé d'y aller en voiture... Autant de clichés qui ont la dent dure à propos du Grand-Duché, mais démontés un par un par le Youtubeur «Tolt en voyage». Dans une séquence de 13 minutes, tournée en février 2023, et publiée le 16 mars dernier sur la plateforme vidéo, celui qui parcourt le monde depuis cinq ans pour nous le faire découvrir différemment explique aux internautes pourquoi il faut se rendre au Luxembourg.

Grâce à de superbes images montées en rythme, Tolt tord le cou aux idées reçues dans une vidéo intitulée «ironiquement» «N'aller pas au Luxembourg». Et d'emblée, le Youtubeur démontre que le vélo est probablement un des meilleurs moyens pour se rendre au Grand-Duché grâce au réseau continental «Eurovélo». Et d'insister: «une fois arrivé, si tu veux lever le pied sur le pédalage, ce n'est pas un problème, car les transports publics sont gratuits sur tout le territoire».

Des vues imprenable à travers tout le Grand-Duché

Marqué par le mélange unique entre tradition et modernité à Luxembourg-Ville, Tolt se laisse ensuite séduire par les plus beaux châteaux du pays (Beaufort, Vianden). Et pour ne pas s'ennuyer au Grand-Duché, direction la Rockhall «où de nombreux artistes internationaux viennent se produire chaque année». Pour les passionnés d'histoire, le musée de Schengen est encore recommandé pour mieux comprendre le passage de l'Europe des frontières à une Europe des citoyens, «un bon moyen de se rappeler en tant qu'Européen, la chance que l'on a de circuler librement».

«Pour reprendre des forces après une journée mouvementé», conclut Tolt, il démontre alors qu'il est tout à fait possible de manger autre chose que de la Bouneschlupp. «Les légumes locaux sont plein de goûts, car il y a une bonne qualité de la terre», souligne le chef Davide Boccolini du restaurant Loxalis à Dudelange. Le Lac de la Haute Sûre magnifie enfin la séquence vidéo avec une vue imprenable du belvédère de Burfelt. Le Mullerthal et la Moselle luxembourgeoise ne sont pas oubliés, bien entendu, avec des citoyens «fiers d'être Luxembourgeois et désireux de partager leur territoire».