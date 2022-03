Sport extrême : Il descend une rampe de saut à ski en... moto

Faire de la moto sur une piste de bobsleigh ou sur une rampe de saut à ski, c’est le genre de sensations recherchées par le rideur Robbie Maddison.

Du courage et une bonne dose de folie, c’est le cocktail gagnant pour le rideur Robbie Maddison, accro à l’adrénaline et aux cascades improbables. Sa dernière production vidéo est des plus spectaculaires. Robbie Maddison est allé s’amuser au parc Olympique d’Utah aux États-Unis.