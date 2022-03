Affiches amusantes : Il détourne les clichés sexistes des publicités

Dans sa série «In a Parallel Universe», le photographe Eli Rezkallah reprend des spots publicitaires vintage et échange les rôles stéréotypés homme-femme.

La ménagère des années 1950 est devenue une image archétypale. Excellente cuisinière, bonne mère, épouse pleine d’attentions, coquette à souhait, élégante et bien coiffée en toute situation. Cette représentation machiste a largement été répandue dans la publicité de l’époque. Eli Rezkallah, 32 ans, photographe et fondateur du Plastik Magazine, s’en est inspiré et a imaginé la série «In a Parallel Universe». Il recréé les mêmes clichés au détail près avec une seule différence toutefois: il échange les positions de l'homme et de la femme.