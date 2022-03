Espagne : Il devra tweeter sa peine durant 30 jours

Un homme, reconnu coupable de diffamation, a été condamné à la prison. Mais pas seulement.

Luis P., président d'une ancienne association de consommateurs nommée Ausbanc, avait été condamné pour diffamation après avoir, sur Twitter et dans un journal de son association, insulté et accusé de plusieurs délits Rubén S., porte-parole d'une autre association de consommateurs, Facua. Il a été condamné à effacer les 57 tweets incriminés et à publier, pendant 30 jours, le texte de sa condamnation sur le réseau social.