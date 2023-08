Il disait pouvoir soigner le cancer, le sida et l’autisme

Jeudi, une affaire totalement hors normes devait être jugée au Tribunal de Montbenon, en Suisse. L’accusé, un businessman anglais, aurait reçu et traité plus de soixante patients, y compris des enfants, dans une clinique clandestine, entre les années 2014 et 2015. Le septuagénaire prétendait avoir développé un médicament miracle, le GcMaf, dans ses laboratoires au Royaume-Uni. Le produit pouvait soi-disant soigner toutes sortes de maladies, parmi lesquelles le cancer, le sida ou encore l’autisme.