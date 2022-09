En France : Il divorce et doit se séparer des crocodiles qu'il a chez lui, près de Paris

Deux crocodiles nains et un caïman du Cuvier détenus par un spécialiste en faune sauvage captive mais qui ne peut plus s'en occuper ont été confiés jeudi matin à l'association «Action protection animale», a indiqué à l' AFP son administrateur, confirmant une information du Parisien. Ce spécialiste possédait un élevage d'animaux non domestiques, des reptiles et des oiseaux mais, en instance de divorce, il a dû quitter son domicile, a expliqué la préfecture de l'Essonne à l' AFP.