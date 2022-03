Il élève des fourmis

Dans des dizaines de tubes à essais posés sur des étagères grouillent des milliers de fourmis: passionné depuis son enfance, un Nordiste élève et commercialise ces insectes.

Dominique Dewulf est myrmécologue: il élève des colonies de fourmis pour ensuite les revendre. «Au début, cela a été difficile et nécessité beaucoup de travail», confie cet homme de 38 ans, qui après plusieurs emplois précaires a décidé en 2006 de «se lancer» et de créer son entreprise, la seule aujourd'hui en France à vendre des colonies complètes de fourmis, avec la reine.

Parmi ses clients, on trouve des laboratoires scientifiques ou des facultés, comme celle de médecine d'Amiens, des étudiants, des particuliers mais surtout des enseignants, qui les utilisent dans le cadre de projets pédagogiques.

Il a conçu des nids transparents ouverts, qui permettent de toucher les fourmis sans qu'elles ne se sauvent grâce à un produit «anti-évasion» (un répulsif de contact), et de les regarder creuser des galeries. «En les observant, on a l'impression de regarder un peu un film de science-fiction», souligne le chef d'entreprise, pour qui «les fourmis apportent de la magie et de la connaissance».