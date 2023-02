Fait divers au Luxembourg : Il emboutit une voiture et se rebelle contre les policiers

Les policiers se sont mis à la recherche de l'automobiliste en fuite et ont réussi à le localiser, un peu plus tard, à une adresse résidentielle. Il a refusé d'obtempérer et s'est rebellé contre les agents. En refusant de se soumettre à un alcootest alors qu'il présentait des signes évidents d'ébriété, l'homme s'est vu notifier une interdiction de conduire et une plainte pénale a été déposée, conformément aux dispositions légales.