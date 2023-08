Drôles de colis: Il envoie ses excréments à Leonardo DiCaprio et Jared Leto

On ignore si Leonardo DiCaprio a bien reçu les envois.

Un homme a été condamné mercredi, en Australie, à deux ans de prison avec sursis pour avoir envoyé par la Poste ses excréments et son urine aux acteurs hollywoodiens Leonardo Di Caprio et Jared Leto. Âgé de 49 ans, Veronica Grey a envoyé plusieurs colis en février, depuis un bureau de Poste de l’État d’Australie-Occidentale, contenant ses excréments et son urine.