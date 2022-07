Foot au Nigéria: Il envoie son tir au but… en touche!

Après les deux matches à plus de 90 buts il y a quelques jours en Sierra Leone, une nouvelle rencontre, cette fois-ci au Nigeria, est soupçonnée d’avoir été truquée. La partie en cause? La finale de la coupe de l’État d’Ogun entre les Remo Stars et Ijebu United. Les deux équipes, muettes pendant les 90 minutes réglementaires, ont eu besoin de la séance de tirs au but pour se départager. Celle-ci, remportée par Ijebu United sur le score de 3-0, a viré à la farce totale.