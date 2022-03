En Bosnie : Il est devenu Viking après avoir regardé des séries

Le «premier Viking de Bosnie», Stipe Pleic est devenu «Ragnar Kavurson» après avoir beaucoup regardé la célèbre série «Vikings».

Voici cinq ans, ce grand gaillard costaud et sympathique s'est mis à fabriquer des armes inspirées de celles prêtées aux pirates scandinaves qui ont lancé des raids sur une bonne partie de l'Europe entre les VIIIe et XI siècles.

«J'avais beaucoup de temps libre, parce que je vis seul ici, et alors en regardant la série j'ai aperçu la hache de Ragnar, elle m'a plu et j'ai souhaité faire la même», dit le Bosnien de 57 ans, également chauffeur dans l'administration locale.

Son atelier ressemble à un décor de film, avec son trône hérissé de haches aux accoudoirs recouverts de fourrures de renard. Des boucliers rouge sang et des drapeaux suédois et norvégien complètent le tableau, aux côtés de grandes affiches de Travis Fimmel et Katheryn Winnick, les interprètes dans la série de Ragnar et de sa femme Lagertha.