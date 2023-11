Il est entré «derrière moi» aux toilettes et «m'a agressée»

Russell Brand, acteur britannique de 48 ans, devenu influenceur anti-establishment sur les réseaux sociaux, est la cible d'une plainte déposée en octobre à New York et rendue publique vendredi soir pour des faits présumés d'agression sexuelle en 2010 sur le tournage d'un film dans la mégapole américaine.

Cette plainte devant la cour suprême de l'Etat de New York, une juridiction de première instance, fait suite à des accusations et des enquêtes en septembre et en octobre par des médias et la police au Royaume-Uni pour viol, agressions sexuelles et violences psychologiques par plusieurs femmes. M. Russell a rejeté ces allégations dans son pays, affirmant que ses relations avaient toujours été «consenties». Les faits se seraient produits entre 2006 et 2013.