Massacre en Thaïlande : «Il est entré et a commencé à taillader la tête des enfants»

Armé d’un couteau, d’un fusil et d’un pistolet, un ancien policier a tué au moins 35 personnes, dont 22 enfants, dans une crèche. Il a ensuite supprimé sa femme et leur enfant, avant de se suicider.

Un ancien policier armé d’un fusil et d’un couteau a tué jeudi 35 personnes, dont 22 enfants d’une crèche en Thaïlande, avant de tuer sa famille et de se suicider. C’est l’un des pires massacres que le royaume ait connu. Le nouveau bilan de la police de la province de Nong Bua Lamphu (nord) fait état de 22 enfants décédés dans la crèche, contre 23 précédemment. Douze personnes sont également blessées, dont trois sérieusement, a précisé le colonel de police Jakkapat Vijitraithaya.

Le Premier ministre Prayut Chan-O-Cha a ordonné l’ouverture d’une enquête, après ce massacre «horrible», a-t-il écrit sur son compte Facebook. Le dirigeant a demandé au chef de la police «de se rendre sur place et d’accélérer les investigations.»

6.10.22

Le tireur, âgé de 34 ans, équipé d’un fusil, d’un pistolet et d’un couteau, a ouvert le feu dans une crèche de Na Klang vers 12h30 locales (8h30 au Luxembourg). Il a ensuite pris la fuite en voiture, tuant au passage plusieurs passants. «Il a essayé de percuter d’autres personnes sur la route. Il a percuté une moto et deux personnes étaient blessées. Je me suis dépêchée de m’éloigner», a indiqué une témoin, Paweena Purichan, 31 ans, qui roulait à moto vers sa boutique. «Il y avait du sang partout», a-t-elle dit.