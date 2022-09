Football: Il est expulsé après 20 secondes, sa famille est abasourdie

Pourtant, samedi dernier, l’entraîneur turc voulait lui donner plus de temps de jeu en le faisant entrer à la 58 e minute contre Adana Demirspor. À domicile, Shoya Nakajima a fait venir sa famille pour qu’elle assiste à ses exploits. Enfin, quand on dit exploits…

En fait, le Japonais a joué vingt secondes. À peine entré, il est allé au pressing dans la partie de terrain adverse et a tenté un tacle insensé contre le Norvégien Jonas Svensson. Sur ce coup, Nakajima a tout ramassé, sauf le ballon…

L’arbitre lui a immédiatement présenté un carton jaune. Mais devant les cris de Svensson et les appels de la VAR dans son oreillette, le maître du jeu est allé voir la vidéo qui ne laissait aucune chance à Nakajima. Rouge et retour au vestiaire. Dans les gradins, sa famille a accusé le coup. Cette journée qui devait ressembler à une fête s’est transformée en cauchemar. Les retrouvailles, le soir après le match, ont dû être des plus cocasses.