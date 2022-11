Véhicule volé acheté au Luxembourg: «Il est important de bien connaître une voiture avant de l'acheter»

Un couple de résidents de Moutiers (Meurthe-et-Moselle) vit un cauchemar éveillé, depuis qu'il a acheté un véhicule d'occasion dans un garage de Luxembourg-Ville, en août 2021. Le VW Tiguan, acheté 39 000 euros, s'est révélé être une voiture volée , après que Déborah et David ont consulté le site carvertical.com , spécialisé dans l'historique des véhicules. Le couple a pris un avocat pour défendre ses droits et a déposé une plainte pénale contre le garage.

Plus d'un an après la vente, les autorités publiques n'ont pas encore reconnu que le véhicule était volé, une étape indispensable pour demander au civil la nullité de la vente, selon l'avocat du couple. Déborah et David, eux, n'osent plus utiliser leur voiture, de peur qu'elle ne soit saisie.