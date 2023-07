«Il est important de flexibiliser le travail»

Gilles Baum (au centre) est partisan de travailler davantage en automne et en hiver.

Le travail «fait partie des grands sujets en débat», a assuré le député Gilles Baum, chef de fraction DP, lundi, à l’occasion du bilan annuel de cette dernière. Il en appelle à davantage de flexibilité: «Nous pensons que le mode de travail ne doit plus forcément être régi par l’État, mais en partenariat avec le salarié et l’employeur», dit-il.

Par exemple, «il n’est plus forcément nécessaire de parler de tâches hebdomadaires», mais de négocier des temps de travail «sur l’année, par exemple en travaillant davantage l’automne et l’hiver, mais moins l’été, afin de profiter». Cette flexibilisation fera donc partie du programme du DP aux législatives du 8 octobre, alors que la formation a toujours refusé l’idée d’une réduction du temps de travail, craignant d’aggraver les difficultés de recrutement.

Réforme fiscale

La session qui s’achève cette semaine «a commencé en douceur», rappelle Gilles Baum. «Nous suivions normalement nos dossiers, puis le Covid, la guerre en Ukraine et la crise énergétique nous ont obligés à réagir souvent et vite». Ce qui lui fait dire qu’il s’agissait «d’une session différente des autres». Sans surprise, il estime que «la gestion des crises par le gouvernement et la Chambre a été bonne».