Evénement au Luxembourg – Il est l'heure de sortir les costumes du placard

Après deux ans d’absence, il est l’heure de ressortir costumes et confettis. «Les gens ont une énorme envie de sortir, bouger et fêter à nouveau», confie Jacques Muller, président du Syndicat d’initiative d’Esch-sur-Alzette. Alors que les règles Covid viennent d’être considérablement assouplies, la 21e Cavalcade eschoise tombe à point nommé. «D’autant plus que le grand soleil est annoncé», se réjouit le président organisateur, qui table sur «la présence de 15 000 personnes, le long du parcours et dans le chapiteau animé jusqu’à minuit place de l’Hôtel de ville». Une tente qui sera d’ailleurs «ouverte de deux côtés, afin de maximiser la circulation de l’air»

Le cortège, qui s’ébrouera à 14h15 sur le parking des CFL pour se diluer vers 17h30 place de l’Hôtel de ville, «comprendra 52 chars, soit un peu moins que d’habitude», précise Jacques Muller, car, dit-il, «cela représente un gros travail, et beaucoup de clubs n’ont pas eu suffisamment de temps pour se préparer». Un peu moins de chars, donc, mais, vu le jumelage entre Esch-sur-Alzette et Cologne, «250 membres du groupe carnavalesque centenaire «Altstädter Köln» seront présents et accueillis à l’hôtel de ville à midi». Et à Cologne, en matière de carnaval, on en connaît un rayon…