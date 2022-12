Russie : «Il est parti et je suis tombée malade le lendemain»

Emmitouflée dans sa combinaison d’hiver, Ekaterina Filimonova traverse à vélo les rues enneigées de Moscou, pour conduire ses trois fils à la garderie. Jusqu’à la fin septembre, c’est son époux, Iaroslav Leonov qui amenait les bambins âgés de deux, quatre et six ans jusqu’à leur maternelle. Mais ce développeur de logiciels s’est exilé en Serbie, fuyant la mobilisation de 300 000 réservistes, des civils donc, pour combattre l’Ukraine sur décret de Vladimir Poutine.

«Il est parti et je suis tombée malade le lendemain. J’étais tellement stressée que je n’ai pas récupéré pendant un mois», raconte Ekaterina, 34 ans. Dès le lendemain de l’annonce de la mobilisation et sans attendre de savoir s’il serait appelé, son époux a pris un train jusqu’à la frontière du Kazakhstan, finissant son trajet à vélo. Puis c’est à Belgrade qu’il s’est installé.

Si aucune statistique officielle n’existe, ce sont au moins des dizaines de milliers de Russes, peut-être même des centaines de milliers, qui ont fait le même choix que Iaroslav. Certains en famille, d’autres laissant derrière femme et enfants. «Le premier mois a été très triste. C’était très dur pour moi et c’était dur pour les enfants. Quand je suis contrariée, ils deviennent hystériques, ils pleurent la nuit. Et j’ai compris que je devais me ressaisir», soupire Ekaterina.