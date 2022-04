Présidentielle : «Il est possible que Macron se soit un peu emmêlé les pinceaux»

Créer une «fête de la nature» en prenant comme modèle la fête de la musique, c’est la proposition du président-candidat lors de son dernier meeting. Mais cette fête existe… depuis 16 ans.

Samedi, le président-candidat Emmanuel Macron était à Marseille, fief électoral de Jean-Luc Mélenchon, pour essayer de convaincre jeunes et électeurs de gauche de voter pour lui. Lors de son meeting, Emmanuel Macron, dont une bonne partie de sa campagne d’entre-deux-tours est axée sur l’écologie, a avancé l’idée de créer une «Fête de la nature» qui serait organisée chaque année sur le modèle de celle de la musique. Mais la proposition a été accueillie avec un brin d’ironie par les organisateurs d’une manifestation qui porte ce nom et qui existe déjà depuis 16 ans.

Une fête de la nature…

… qui existe depuis 16 ans

Contacté par l’AFP, le président de cette fête, François Letourneux, a déclaré: «Il est possible qu’il (Emmanuel Macron) se soit un peu emmêlé les pinceaux. On a dû lui recommander la fête de la nature dans une note, il a cru que ça n’existait pas. On lui a visiblement décrit la fête de la nature dans la note puisque la date est la bonne et l’initiative est la même». En 2021, ce rassemblement avait accueilli «autour d’un million de visiteurs» selon M. Letourneux.