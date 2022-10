Téléréalité : «Il est temps de vous annoncer ma rupture avec Kevin»

«Je suis prête à tout vous dire.. je pense qu’il est temps de vous annoncer ma rupture avec Kevin», a-t-elle confié sur Instagram. «Je ne vous apprends pas que j’ai vécu des jours très compliqués, ces derniers temps. Cette situation est difficile à vivre mais elle est pourtant inévitable», poursuit-elle en indiquant qu'elle ne rentrerait pas «dans les détails». «Il m’a fallu du temps pour l’accepter et y voir clair apprendre pas mal de choses pour me rendre compte que nos chemins devaient se séparer».

Une annonce qui arrive moins d'un an avant leur mariage à Marseille et une fête en grande pompe à Courchevel avec de nombreuses stars de téléréalité. «J’imaginais forcément ma vie avec un tout autre avenir que celui que je m’apprête à vivre, mais je suis confiante», a-t-elle indiqué. Le couple a une petite fille, Ruby, qui vient de fêter ses trois ans. Elle «est ma force et je ferais tout pour son bonheur, lui apporter le meilleur avenir et la préserver coûte que coûte».