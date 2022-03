Au Luxembourg – «Il est urgent de se montrer solidaire avec les Ukrainiens»

Les enfants participent aussi aux dons. L'essentiel

Depuis jeudi, la Kulturfabrik a lancé une collecte de dons à destination des victimes de la guerre en Ukraine. Une initiative du centre culturel eschois, en collaboration avec l’ASBL LUkraine, à laquelle la commune d’Esch s’est associée. Mardi matin, un camion chargé partait vers l’Ukraine, avec à son bord des couvertures, des produits d’hygiène et du matériel médical de premiers secours, les principaux dons demandés.

«C’est une situation qui me marque. Je pense que si chacun fait un petit geste, cela peut aider», témoigne Ben, venu déposer des serviettes de bain. Dans un petit local, une employée de la commune réceptionne les dépôts, les trie et les range dans des cartons. Au fond de la pièce, des dizaines de sacs contenant des couvertures sont entreposés. Deux casques de moto ont également été déposés. «Les gens viennent avant d’aller au travail et à la fin de la journée», explique Carmen. «Certains donateurs vont spécialement acheter des produits pour les déposer ici», ajoute une employée de la Kulturfabrik.

«C’est important d’impliquer les enfants»

En fin d’après-midi, une femme et deux enfants se présentent avec plusieurs sacs de couchage. «Il est urgent de se montrer solidaire avec les Ukrainiens, surtout quand on voit à la télé ces images de gens sur la route, on se dit qu’ils ont besoin de nous», précise-t-elle, au moment où Emma et Zoar, âgés de 7 ans, déposent les sacs de couchage.