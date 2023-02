États-Unis : Il était pourtant sûr d’avoir acheté un billet pour l’Australie

Une histoire d’«y» a donné au voyage de Kingsley Burnett un tout autre visage. Originaire de New York, l’homme de 62 ans pensait embarquer pour le périple de sa vie en direction de Sydney, en Australie. C’est donc le cœur léger qu’il s’est installé à bord d’un avion de la compagnie American Airlines et qu’il a profité de son vol sans arrière-pensée. Mais alors qu’il s’attendait à atterrir sous le soleil et la chaleur de Nouvelle-Galles du Sud, le New-Yorkais a compris que quelque chose clochait en regardant par son hublot.

Quant à la longueur du trajet, un vol de New York à Sidney se fait avec une escale et peut donc durer entre 9 et 25 heures. Le temps de trajet n’a donc pas non plus mis la puce à l’oreille du voyageur. Furax, Kingsley a trouvé une chambre d’hôtel à Sidney, où une manager de la compagnie aérienne lui a expliqué qu’un autre passager avait déjà connu cette mésaventure.