Etats-Unis: Il était pourtant sûr d’avoir affaire à un tueur à gages

Pour s’assurer que le travail soit bien fait, Massimo Marenghi a fourni à l’individu une photo de la maison de son épouse et lui a expliqué comment il devait s’y prendre pour tromper les caméras de surveillance durant le crime. Lors d’un second rendez-vous, le quinquagénaire a versé un acompte de 1 500 dollars à son interlocuteur, lui demandant de passer à l’action le plus vite possible. Il l’a bombardé de détails concernant sa femme, notamment sur sa voiture et ses horaires de travail.