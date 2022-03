En France : Il étrangle sa mère et la tue avec une écharpe

Un homme âgé de 24 ans a été interpellé et hospitalisé en psychiatrie après avoir avoué jeudi à son père, le meurtre de sa mère à Tours.

Un homme âgé de 24 ans a été interpellé et hospitalisé en psychiatrie après avoir avoué jeudi à son père, le meurtre de sa mère à Tours, a annoncé vendredi le parquet de Tours. Le parquet a ouvert une information judiciaire du chef de meurtre sur ascendant et confié la poursuite des investigations à un juge d’instruction. L'individu, sans profession et au casier judiciaire vierge, a été interpellé dans le manoir qu'il occupait avec sa mère, âgée de 51 ans.