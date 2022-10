Luxembourg : Il faisait trop chaud pour le Mantelsonndeg

Les clients n'étaient pas tous au rendez-vous ce dimanche.

À en juger par le faible taux d’occupation du parking souterrain et le public clairsemé déambulant dans la galerie commerciale, le Mantelsonndeg n’a pas attiré la grande foule, ce dimanche au Shopping Center Belval Plaza à Esch-sur-Alzette.

Une impression confirmée par cette gérante d’une boutique de vêtements, dans le centre commercial: «Les températures sont trop clémentes, les gens préfèrent certainement flâner dans les rues de Luxembourg». Et quand bien même ils franchissent tout de même les portes automatiques du Shopping Center, «la plupart sont des promeneurs, qui regardent, mais n’achètent pas», ajoute la gérante. Et cette dernière d’argumenter : «il fait trop chaud pour acheter un manteau maintenant! Le constat météorologique, couplé «à l’effet de la crise, qui a fortement restreint le pouvoir d’achat» suffit à comprendre que «c’est plus calme qu’un Mantelsonndeg habituel, car la motivation n’y est pas».

Quelques mètres plus loin, dans autre enseigne, le discours se veut plus nuancé: «Ce n’est pas si mal, ça vaut en tout cas le coup d’ouvrir le dimanche, car la clientèle fidèle est présente, attirée par les ristournes de 20% sur les manteaux et doudounes d’hiver».

«Le public a changé ses habitudes»

Un rabais qui a en tout cas motivé Vanessa et Daniel, de Differdange, venus acheter «une veste pour le petit Isaac, et pour eux-mêmes aussi», tout comme Henrique, de Belvaux, qui avoue «ne pas profiter du Mantelsonndeg chaque année», mais qui cette fois a consenti à «s’acheter un manteau». Et quand bien même la température est pour le moment trop élevée pour se couvrir chaudement, «il servira bien à un moment ou à un autre».

A l’inverse, Tania, de Belvaux, reconnaît être là «juste en promenade», comme Faustino, de Differdange. Guidés par la volonté de «sortir un peu», Catarina et Ricardo, de Lamadelaine, ont néanmoins acheté une veste. «Mais en fait, on en a déjà plein», glisse Ricardo.

Et puis, il y a ceux qui se retrouvent là un peu par hasard. Comme ce jeune couple d’Arlonais : «J’ai vu que c’était ouvert aujourd’hui, alors nous avons décidé de venir», explique Maeva. Ignorant tout de l’existence du Mantelsonndeg, elle et Florent s’en repartent en Belgique avec deux grands sacs sous le bras. «Nous en avons en effet profité pour acheter des articles d’hiver. Il faut dire que les remises de 20% sont très intéressantes», conclut la Belge.