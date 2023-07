Il fait du fromage suisse dans les pâturages de Kabylie

«Nous avons commencé avec une bouteille de gaz butane et un réchaud», explique Rachid, en montrant fièrement, dix ans plus tard, sa fabrique, entourée d'arbres fruitiers dans un champ verdoyant, près du village kabyle de Tamassit, à 160 kilomètres à l'est d'Alger.

«Le lait algérien est moins standardisé et un peu plus bio puisque les élevages sont plus petits et plus diversifiés. En Suisse, on ne trouve pas des éleveurs avec deux ou trois vaches laitières donc notre fromage est d'un goût plus nuancé», ajoute-t-il. «Depuis, les bénéfices ont été réinvestis systématiquement pour développer la fromagerie», dit M. Ibersiene, qui passe ses journées, entouré de cinq employés, à inspecter les caves où sont stockées les meules qu'il faut régulièrement frotter et retourner.