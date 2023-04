Lewis Capaldi: Il fait la promo de son single torse nu

Décidément, l’Écossais de 26 ans aime surprendre son monde. V oilà que Lewis Capaldi apparaît à moitié nu pour faire la promo de «I Wish You The Best», single sorti le 14 avril 2023. Dans plusieurs photos sur Instagram, on découvre le chanteur torse nu devant des ballons dont les lettres forment son nom. «Je veux vous faire transpirer. Des yeux en l’occurrence. Écoutez ''I Wish You The Best''», a écrit le chanteur, en légende de plusieurs clichés, tous plus rigolos les uns que les autres.