Il fait plus chaud car le thermomètre a bougé

FINDEL - Si les températures au Grand-Duché ont pris un coup

de chaud c'est un peu à cause de la place du thermomètre.

Des données «nettoyées» sont publiées une fois par an. (editpress)

En vingt ans, la température au Luxembourg a augmenté de plus de 1 °C en moyenne. La faute au réchauffement climatique? Non, ou en tout cas pas seulement, d'après Claude Alesch, chef du service météorologique de Luxembourg. En cause, le déplacement du thermomètre.