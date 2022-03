Evénement au Luxembourg – Il fait revivre la série «Friends» avec son Lego

Événement au Luxembourg : Il fait revivre la série «Friends» avec son Lego

LUXEMBOURG/ROUEN - La réplique en Lego du café Central Perk, de «Friends», cartonne dans le monde. Son créateur amateur, Aymeric Fiévet, est invité au Grand-Duché.

L'incroyable aventure d'Aymeric Fiévet a commencé il y a tout juste trois ans dans son logement à Rouen, dans l'ouest de la France. Sur conseil d'un ami, cet informaticien dans la fonction publique décide de participer au concours de créateurs amateurs lancé par le géant Lego et s'inscrit sur la plateforme dédiée. Son idée? Recréer en jouet tout le décor du bar Central Perk, comme dans la série télévisée culte «Friends».

Les 10 000 signatures en ligne nécessaires pour que Lego se penche sur le projet ont été atteintes en 2018. Et en février 2019, Aymeric Fievet a appris que son idée, née sur un logiciel, allait se concrétiser. Résultat, depuis le 1er septembre dernier, son mythique Central Perk, d'une vingtaine de centimètres, à construire avec figurines et 1 080 pièces, est dans les rayons. Et c'est un carton mondial, d'autant que la série «Friends» fête ses 25 ans.