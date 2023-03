Insolite en Argentine : Il fait trop chaud, les enfants vont à l'école en maillot de bain

Face à la vague de chaleur qui terrasse plusieurs régions d'Argentine depuis près de deux semaines, une école de Rosario (nord) a pris une mesure insolite: autoriser les enfants à venir en maillot de bain pour pouvoir les asperger à la récréation, ont rapporté lundi des médias locaux. Le thermomètre a affiché jusqu'à 38 degrés, lundi, dans la province de Buenos Aires et plusieurs provinces nord-centre du pays dans un interminable été austral qui a vu les records tomber les uns après les autres: été le plus chaud depuis le début des relevés (1906) pour Buenos Aires, et depuis 1961 à l'échelle du pays.