Loi en Espagne : Il faudra attendre 16 ans pour se marier

Le gouvernement espagnol a décidé de repousser de 14 à 16 ans l'âge minimum légal pour se marier et voudrait élever l'âge du consentement sexuel, actuellement de 13 ans, afin de lutter contre la pédophilie.

«Nous proposons aussi de relever l'âge du consentement sexuel, qui est actuellement de 13 ans, le plus bas de tous les pays de la région, dans le but d'éviter les abus sur mineurs et de lutter plus efficacement contre la pédophilie», a-t-elle expliqué. Pour réunir le plus large consensus possible avant de fixer une nouvelle limite, le gouvernement conservateur de Mariano Rajoy ouvrira «une période de consultations avec les partis politiques et les organisations de protection de l'enfance», a ajouté Ana Mato.