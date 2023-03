En France: Il faudra avoir 14 ans minimum pour conduire une trottinette électrique

Les amendes seront plus conséquentes pour sanctionner la circulation à deux personnes sur un engin ou sur les voies interdites.

Outre l'âge relevé de 12 à 14 ans (NDLR: il est de 10 ans au Luxembourg), les amendes passeront de 35 à 135 euros pour sanctionner la circulation à deux personnes sur un engin ou sur les voies interdites. «On sait que dans un accident sur cinq, les utilisateurs étaient deux sur l’engin, c’est important de faire comprendre qu’il ne s'agit pas d’un jouet», explique Clément Beaune au journal 20 Minutes. Quant au port obligatoire du casque, «la réflexion reste ouverte: pour le moment, nous avons fait le choix de ne pas l’imposer mais il est fortement recommandé et nos campagnes de communication vont le répéter», a ajouté Clément Beaune.

Qu'on interdise purement et simplement ces engins!

Qu'on interdise purement et simplement ces engins!

Non, l'âge n'a rien à voir là-dedans

Non, l'âge n'a rien à voir là-dedans

Oui, 10 ans c'est trop petit Non, l'âge n'a rien à voir là-dedans Qu'on interdise purement et simplement ces engins!

«Je regrette qu’on ait caricaturé et qu’on ait simplifié ce débat»

Député de Paris, Clément Beaune a souligné qu'il n'avait «pas beaucoup de doutes sur l’issue de ce référendum». «Il y a zéro information, les arguments n’ont pas pu s’exprimer, il n’y a qu’un bureau de vote par arrondissement. Je regrette que ce sujet soit binaire», a lancé le ministre. «C’est une consultation importante qui sera regardée par beaucoup d’autres villes en France et à l’étranger. Je regrette qu’on ait caricaturé et qu’on ait simplifié ce débat (...) Au lieu de faire pour ou contre, on peut faire pour, avec des règles», a souligné Clément Beaune.