Dans toute l'UE : Il faudrait installer 6,8 millions de bornes de recharge d’ici 2030

L'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA) appelle tous les pays de l’UE à mettre le turbo… électrique.

Tous les dirigeants de l’UE – ou presque – ne jurent que par l’électrique, mettent en place tout un arsenal pour que les ménages et les entreprises s’y mettent. Et ça marche: le nombre de voitures électriques vendues a été multiplié par 10 au cours de ces cinq dernières années pour atteindre 1,7 million d’unités en 2021 (18 du marché). Sauf que – note l'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA) – dans le même temps, le nombre de bornes de recharge publiques n’a été multipliée que par 2,5.

Un calendrier et des objectifs pour chaque pays de l’UE

«La transition vers le zéro émission est une course de longue haleine», a déclaré le président de l'ACEA de BMW Group, Oliver Zipse. «Le principal défi consiste maintenant à convaincre tous les États membres d'accélérer le déploiement de l'infrastructure requise». Et il réclame un calendrier et des objectifs pour chaque pays de l’UE.