Budget 2023: «Il faut absolument investir maintenant»

Comment travaillez-vous sur le budget?

Max Hahn, député et rapporteur du budget: J’ai passé les derniers mois à lire beaucoup de choses sur les finances et le budget. J’ai aussi rencontré des acteurs de la société civile, pour discuter de sujets qui me préoccupent. Par exemple avec les responsables de Caritas, avec lesquels j’ai parlé de gestion locative sociale et des épiceries sociales. Il ne faut pas seulement voir des chiffres et des experts, mais aussi s’intéresser à ce que cela signifie pour les gens.

À quel point ce travail est-il prenant?

Les journées de travail sont longues, mais c’est un défi dans lequel je me sens bien. J’apprends tellement de choses, même avec mon expérience de député depuis 2013.

Êtes-vous d’accord avec le fait qu’il ne s’agisse pas d’un budget d’austérité?

Complètement. Il faut absolument investir maintenant, car tout argent non investi nuirait aux prochaines générations. Cela concerne l’environnement, la mobilité ou encore le digital. Au total, 3,8 milliards d’euros d’investissements sont prévus pour l’an prochain. En plus, les mesures issues de la tripartite sont des aides dont les besoins sont immédiats. Comme après le choc du Covid, nous devons réussir à passer cette crise et éviter qu’elle ne vire en crise sociale.

Un déficit de 2,8 milliards, est-ce inquiétant?

Nous avions bien géré les budgets hors-crise, ce qui nous donne un peu de marge. Une part de la dette est liée au financement des mesures post-Covid ou pour faire face à la crise actuelle (6,6% des 26,6% du PIB en 2023, selon le ministère). La dette devrait rester sous la barre des 30%. C’est important car le Luxembourg ne peut prendre le risque de perdre son triple A. Cela aurait un impact considérable pour le Luxembourg.

Quels sont les thèmes que vous souhaitez mettre en avant?

Je veux axer le budget sur le «Mieux vivre ensemble». C’est-à-dire vivre de manière plus solidaire, durable et inclusive. Je veux favoriser les projets intergénérationnels. Il faut éviter que les gens s’isolent de la vie en commun. C’est important de lancer des pistes de réflexion sur ces sujets, car les crises actuelles ne peuvent être surmontées qu’ensemble.

Faute de grande réforme fiscale, les mesures en la matière suffiront-elles à aider les plus vulnérables?

C’est l’une de nos préoccupations. Nous retrouvons des mesures qui ciblent les plus vulnérables, comme le crédit d’impôt monoparental, l’allocation de vie chère, la prime énergie, la subvention de loyer, etc. Le risque de pauvreté augmente pour les familles monoparentales, tandis que ceux qui souffrent le plus de précarité sont presque tous des locataires. Ce filet social est donc important. Les gens ne sont pas toujours conscients des aides, d’où l’augmentation du personnel des offices sociaux.

Les mesures fiscales pour le logement sont-elles la clé pour résoudre la crise?