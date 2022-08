Recrue de Liverpool : Agacé par un défenseur, il lui assène un coup de tête

«Nous le soutenons et il sait que cela ne doit pas se reproduire et on espère qu'il en tiendra compte», a déclaré Van Dijk. «Il faut absolument qu'il se contrôle. Il doit savoir que ces choses arrivent, spécialement en Premier League». «Cela sera un apprentissage et on espère que cela n'arrivera plus», a ajouté l'arrière néerlandais.