Tripartite - «Il faut aller de l’avant»: Xavier Bettel signera l'accord sans l'OGBL

«L’accord trouvé suite à la tripartite consacrée à la hausse des prix sera bien signé avec les syndicats qui le souhaitent et le patronat, au nom du gouvernement», a indiqué le chef du gouvernement. Il a ainsi acté le report de 12 mois d’une tranche d’indexation des salaires cette année, attendue en août, et d’une autre qui tomberait l’an prochain.

«Aucun ménage ne subira de perte de pouvoir d’achat»

«il est important de dire que nous ne supprimons pas l’index. Il reste en place, il s’agit d’un simple report, compensé et même surcompensé», a insisté Xavier Bettel. Selon lui, l’augmentation automatique des salaires et des pensions «reste un garant de paix et de stabilité». L’accord a été validé par le patronat dès mercredi soir, puis par les syndicats LCGB et CGFP jeudi matin, pendant que l’OGBL l’étrillait. «Nous avons tout tenté pour trouver un accord définitif avec tous. Hier, c’était encore possible. Mais un syndicat a décidé de tout remettre en question», a regretté Bettel. Le texte doit être signé dès ce jeudi, à 16h au ministère d’État.