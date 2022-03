Il faut augmenter les prix de l’alcool

Un décès sur dix en Europe est dû à la consommation de l’alcool, selon plusieurs études publiées vendredi dans la revue britannique The Lancet.

Une étude réalisée par le Centre pour l’addiction et la santé mentale à Toronto a établit que la moyenne de consommation d’alcool par an dans le monde est de 6,2 litres. C’est un phénomène qui touche plus les hommes et les jeunes.