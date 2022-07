Cyril Molard : «Il faut croire en ses rêves mais aussi faire les bons choix»

LUXEMBOURG – Chef et propriétaire du restaurant « Ma langue sourit », Cyril Molard est l'invité de L'essentiel Radio tout au long de la semaine.

Chef et patron du restaurant «Ma langue sourit», Cyril Molard se confie sur son métier.

La séquence du 11 juillet

Chef et propriétaire du restaurant «Ma langue sourit», deux étoiles au Guide Michelin, Cyril Molard est l'invité de la story de «L'essentiel Radio» cette semaine. Le chef lorrain dont le restaurant est situé à Moutfort, revient sur son enfance dans les Vosges, et les raisons qui l'ont poussé à embrasser une carrière dans la restauration.

«Mon père a été boucher pendant près de 40 ans. C'était un métier qui me plaisait. Mais plus particulièrement le côté traiteur. Mon père m'a aiguillé» explique-t-il. Mais selon lui, les rencontres sont des éléments importants d'une carrière professionnelle. «Les gens qui travaillent énormément pensent qu’en travaillant beaucoup, ils vont forcément réussir» ajoute-t-il, avant d'énumérer «les paramètres qu'on ne maîtrise pas», à savoir, les rencontres, les décisions, l'intuition.

Lui-même admet devoir beaucoup à son grand-père, qui l'a beaucoup conseillé, et au chef Guy Krenzer, chef et directeur de la création chez Lenôtre. «Il m'a beaucoup guidé, c'est quelqu'un d'immensément humble et je lui dois énormément».