Alerte au Luxembourg: «Il faut donner son sang avant de partir en vacances»

L'essentiel: Les stocks de sang sont exceptionnellement bas. Qu’est-ce que cela signifie?

Vincent Ruck, chargé de communication à la Croix-Rouge: Cela veut dire que par rapport au volume de demande en sang des hôpitaux luxembourgeois, on est en dessous de ce que nous définissons comme le stock minimal, qui correspond à 10 à 15 jours de consommation de produits sanguins. On était descendu à un stock d’environ six jours.

Pourquoi est-ce alarmant?

Parce que les hôpitaux continuent à soigner tout l’été et qu’il n’y a pas de variation des besoins en sang. On continue à soigner les blessés et les malades mais comme les gens qui partent en vacances, ils sont moins présents pour donner. On avait besoin de lancer un appel pour que tous ceux qui peuvent donner leur sang viennent le faire, si possible avant de partir en vacances.

La reprise des activités des hôpitaux a-t-elle entraîné une demande accrue des produits sanguins?

Cela a joué à un moment donné, l’année dernière, mais pas cette année. Actuellement, on est revenu à une demande classique des hôpitaux. Il y a beaucoup plus de gens qui partent en vacances cette année que lors des deux dernières années, on a préféré alerter avant que la situation soit catastrophique plutôt que de se retrouver dans l’impasse.

Pourquoi faut-il donner son sang avant de partir en vacances?

D’abord parce qu’on en a besoin maintenant, et on en aura encore besoin dans 15 jours et dans 3 semaines. En fonction des lieux de vacances dans lesquels vous vous rendez, il se peut que vous soyez exposé à certaines maladies. Dans ce cas, à votre retour, on vous demandera d’attendre trois à quatre semaines avant de pouvoir donner votre sang, de sorte à vérifier que vous n’avez pas contracté de maladie.

Qui peut donner son sang?

Il faut être majeur, avoir entre 18 et 60 ans, peser au moins 50 kilos et être en bonne santé. Vous n’êtes pas obligés de venir à jeun. On conseille de bien boire après avoir donné votre sang. On prélève un petit peu moins d’un demi-litre de sang. On peut reprendre une vie tout à fait normalement après avoir donné son sang.

Quelle est la procédure ?

On peut venir sans rendez-vous ou appeler pour venir à une heure précise. On vérifie d’abord l’identité du donneur, qui remplit un questionnaire médical avant un court entretien avec un médecin ou une infirmière. Ensuite, le prélèvement dure entre 10 et 12 minutes. Le receveur reçoit alors une boisson ou quelque chose à grignoter et on lui demande de rester une quinzaine de minutes après le prélèvement pour vérifier que tout va bien.

Des groupes sanguins sont-ils plus recherchés que d’autres?

Il n’y a pas de groupe sanguin plus important que d’autres. Ce qui nous intéresse, c’est d’avoir la plus grande variété de donneurs possible, pour ressembler au receveur. Le Luxembourg est un pays multiculturel, avec plein de nationalités. Et a envie que les donneurs ressemblent aux personnes qui vont recevoir leur sang.

Où peut-on donner son sang?

Au Centre de Transfusion sanguine situé 42, boulevard Joseph II à Luxembourg-Ville, ouvert les lundi, mardi et vendredi, de 8h à 16h, et le mercredi et jeudi, de 8h à 18h. Mais aussi dans les centres de collecte mobiles, partout au Luxembourg, dont le calendrier est publié sur le site dondusang.lu. Pour toute information, on peut également appeler le 2755-4000, on répond à toutes vos questions.