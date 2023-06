Au Luxembourg: «Il faut inscrire le droit à l'IVG dans la Constitution»

«Du jour au lendemain, à cause de fermetures d'établissements et de lois restrictives (Malte, Pologne, USA etc.), des femmes se retrouvent sans accès à l'interruption volontaire de grossesse, dans des situations abominables et parfois en réel danger de mort. De plus, cela ne fera pas baisser le nombre d'avortements, c'est certain», a tonné la présidente du Planning familial.