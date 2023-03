Milena Steinmetzer : «Il faut inscrire le féminicide dans le code pénal»

LUXEMBOURG – Membre de la plateforme Journée Internationale des Femmes (JIF) et de l'OGBL, Milena Steinmetzer est cette semaine l'invitée de la «Story» de L'essentiel Radio.

La séquence du 6 mars

Fondée en 2011, la plateforme JIF (Journée Internationale des Femmes) est une organisation féministe luxembourgeoise qui organise la Journée internationale pour le droit des femmes, au Luxembourg, le 8 mars. «On partira de la place Hamilius, on passera par la Chambre des députés pour se réunir sur la place d'Armes», explique Milena Steinmetzer, membre de la plateforme du syndicat OGBL.

Parmi les grands sujets mis en avant pour cette journée, le logement, les écarts de salaires entre les hommes et les femmes et toutes les formes de violences envers les femmes. «La notion de féminicide n'existe pas dans le code pénal au Luxembourg. On veut qu'elle y soit inscrite pour pouvoir lutter contre cette violence spécifique», ajoute la militante.