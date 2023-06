Pétition: «Il faut interdire TikTok au Luxembourg pour la sécurité de nos enfants»

TikTok est très populaire chez les plus jeunes. Getty Images via AFP

En six ans et demi d'existence, l'application chinoise a déjà fait couler beaucoup d'encre et contraint de nombreux pays à se positionner: certains ont imposé des restrictions notamment pour les fonctionnaires ou les militaires comme c'est le cas en France, en Belgique, en Australie, au Canada ou encore aux États-Unis ou en Australie. D'autres l'ont carrément bannie pour des raisons politiques comme l'Afghanistan, le Pakistan ou encore l'Inde et la Jordanie.

L'application est très populaire au Luxembourg: 19% des résidents indiquent l'utiliser, et elle pointe au 5e rang des réseaux sociaux les plus utilisés, derrière Facebook (82%), Instagram (58%), LinkedIn (31%) et Pinterest (22%) mais fait un carton chez les jeunes de 16-17 ans (74%). Et c'est bien ce qui inquiète.

«Nos jeunes sont en danger»

Une pétition ouverte à signature, ce jeudi, demande son interdiction pour protéger les jeunes. «Ce réseau où l'on crée des comptes anonymes, où l'on harcèle, on insulte, on menace, où on partage des photos de mineurs sans leur consentement,... où les challenges les plus dangereux sont postés, mettant en danger nos enfants de tous âges», écrit la pétitionnaire, qui fait directement référence à l'agression filmée subie par une élève du Lycée Josy-Barthel de Mamer, à Luxembourg-Ville. «Nos jeunes sont en danger, se mettent en danger», explique-t-elle. «Il n'y a plus de règles, plus de respect, car sur les réseaux sociaux tout est permis. STOP au harcèlement, STOP au Mobbing. Il faut interdire TikTok au Luxembourg pour la sécurité de nos enfants», conclut-elle.

Concernant les mineurs, une autre pétition réclame que les jeunes soient jugés de la même manière que les adultes, dès l'âge de quinze ans. Elle fait là aussi référence à la vidéo de la jeune lycéenne. «Malheureusement, la police ne peut rien y faire, car la fille qui l'a faite est mineure», regrette le pétitionnaire.

Plus de policiers en patrouille

Dans le même ordre d'idées, une pétition exige une augmentation des effectifs de police. «Le meilleur moyen» pour faire baisser la délinquance «est d'obliger la police grand-ducale à être beaucoup plus présente et d'avoir un minimum d'agents de police dans les rues de nos villes, que ce soit dans des voitures, des vélos et surtout à pied».

Le pétitionnaire explique: «La moyenne européenne est de 320 policiers pour 10 000 habitants. Le Luxembourg est dans la moyenne européenne, mais étant un petit pays ayant des frontières avec trois pays différents, il est nécessaire de placer le pays au-dessus de la moyenne européenne, aux environs de 400 agents de police par 10 000 habitants».

Un dimanche par mois sans véhicules motorisés

D'autres pétitions demandent un congé parental pour les familles d'accueil, la possibilité de faire une prise de sang chaque année sans ordonnance ou encore rendre obligatoires et gratuits les cours de premiers secours pour les plus de 18 ans. Une pétition réclame en outre, «pour améliorer la santé physique des employés», l'introduction de «pauses obligatoires de cinq minutes, après une heure de travail assis et avant chaque réunion suivante».

À noter que «dans un pays encore très marqué par le culte de l'automobile» et «pour sensibiliser la population à la nécessité de changer les habitudes de vie», une pétition souhaite interdire les véhicules motorisés, un dimanche par mois, (avec des dérogations possibles).