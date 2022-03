«Il faut leur crier dessus, sinon ils ne comprennent pas!»

ESCH-BELVAL - Le groupe de metal hardcore Unspoken Logic sort son album demain, à la Rockhal. Interview.

Contrairement à ce qu'on pourrait penser en écoutant leur nouvel album hardcore- metal, en partie crié, les mecs d'Unspoken Logic aiment bien rigoler. (Sarah Brock/L'essentiel)

L’essentiel: Votre second album «Nympholepsy » sort vendredi…

Unspoken Logic : Nous sommes excités. C’est tendu. On joue ensemble depuis 2003, mais le premier album ne compte pas, il n’était pas bon. Maintenant, on a hâte de voir les réactions, parce que le nouvel album est complètement différent, meilleur surtout.

Qu’est-ce qui a changé?

Au début, on n’avait rien. Joe a acheté une basse à 50 euros, David a joué sur la vieille batterie de son père. On ne se s’est même pas pris au sérieux nous-mêmes. Mais depuis qu’on s’entraîne à la Rockhal, on est disciplinés et extrêmement motivés.

Votre musique Unspoken Logic a-t-elle également évolué?

Oui, on chante beaucoup plus qu’avant, tout en gardant des passages où on hurle. Et nos chansons sont devenues plus complexes. On a essayé d’établir un concept pendant l’écriture. On a choisi trois thèmes, l’amour, l’argent et le suicide. Et pour une chanson comme «Death at the sea», on chante en anglais, en allemand et même en français. L’anglais c’est tout à fait normal, mais le français, ça déchire!

Avec les hurlements et les sons de metal forts, on a pourtant tendance à ne pas faire attention aux paroles…

Comme on crie, les gens croient qu’on a rien à dire. Mais un rappeur, on ne le comprend pas forcément non plus. C’est pour cela qu’on met les paroles dans un livret…

Quel en est donc le message?

Pour nous, c’est un moyen de dire ce qui ne va pas. Les gens ne réfléchissent plus. Ce qui compte pour eux, ce sont des sonneries de portable. Ils n’osent pas parler de vrais sujets, ils n’ont plus rien à se dire. Ils aspirent toujours à plus, quand on est amoureux, on veut plus d’amour ou un autre amour, on veut toujours plus d’argent… Il faut leur crier dessus, sinon les gens ne comprennent pas! Et pourtant, on pourrait bouger énormément de choses si seulement on se bougeait.

En quoi vous êtes différents alors?

On s’intéresse aux choses, on réfléchit. On ne dit pas: Faust, c’est de la merde. On essaie de découvrir ce qui est derrière.

Vous avez également autant réfléchi à votre nom, Unspoken Logic?

Oui, d’abord, on s’appelait Unspoken, mais on a rajouté Logic. Il faut le comprendre dans un sens de sujet tabou. Ces sujets, ils ont une logique, même si on n’en parle pas.

La release party pour votre nouvel album sera à la Rockhal.

Vous remarquez une différence entre l’accueil au Luxembourg et les concerts que vous avez donnés en France, en Allemagne et en Autriche?

Bien sûr! Cette semaine, quelques chansons de notre nouvel album sont passées à la radio. Tout le monde nous a appelés, les amis ont envoyé des textos pour nous dire que c’était génial. Nous fans sont ici!

Et quand vous jouez ailleurs, comment les gens réagissent-ils à un groupe luxembourgeois qui fait tellement de bruit?

Cela ne les étonne pas. Mais, il faut faire attention à ce qu’on dit. Un soir, on était sur scène en Allemagne quand la Mannschaft a perdu contre l’équipe croate. Joe a fait une blague en disant qu’on jouerait la prochaine chanson pour la Croatie. Du coup, les gens ont quitté la salle. Mais nous, on aime bien rigoler, même sur scène.

Votre musique semble pourtant être pleine de fureur. Êtes-vous agressifs?

Pas du tout. On ne fait que des bêtises, on est plutôt contre l’agressivité. Il faut bien distinguer l’agressivité et l’émotivité. Souvent, ce sont les gens qui n’ont pas l’air agressifs, qui le sont en vérité. Et nous, on nous dit souvent après les concerts, que c’est fun de nous regarder délirer sur scène.

Vous êtes élèves et étudiants ou bien vous travaillez.

Comment vous organisez-vous pour voyager et donner des concerts en Europe?

On ne part que pour le week-end, des concerts en semaine sont tabous. Donc, on s’arrange pour jouer aux festivals seulement pendant les vacances. Cet été, on a pris une semaine pour enregistrer notre nouvel album aussi.

Vous l’avez enregistré en Allemagne. Pourquoi?

Nous avons réussi à trouver un studio pour enregistrer grâce à des contacts sur MySpace. Et c’est là que la qualité de l’enregistrement était bonne et en plus, c’était moins cher qu’au Luxembourg.

Recueilli par Sarah Brock