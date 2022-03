«Il faut manger de tout sans abuser de rien»

LUXEMBOURG - Ce jeudi, c'est la Journée nationale consacrée à l'alimentation saine et à l'activité physique.

Mais comment faire pour garder une alimentation équilibrée à une époque où le prix des fruits et légumes ne cesse d'augmenter?

«Aller tous les jours au fast-food ou au kébab n'est pas donné non plus», affirme Laurence Antony, diététicienne à Luxembourg. «Pour avoir une alimentation équilibrée, il faut manger de tout un peu, sans jamais abuser de rien», selon elle.

Le plus important, ce sont «les fruits et les légumes». Mais attention au mode de cuisson. «Le mieux, c'est de cuire à la vapeur quand on le peut. Mais cuire à l'eau peut être bon aussi, pas d'affolement».