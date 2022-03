Au Luxembourg : «Il faut mieux répartir les tâches domestiques»

LUXEMBOURG - Le 8 mars, c’est la Grève des femmes. La charge de travail gratuit qu'elles doivent assurer (tâches domestiques, enfants…) est un sujet de mécontentement.

«Au début de la pandémie, on a eu une lueur d’espoir que nos revendications soient entendues», relatait lundi, la plateforme JIF (Journée internationale des femmes), qui organise la Grève des femmes du 8 mars. «Infirmières, femmes de ménage et caissières, étaient au front. Les femmes ont largement assuré le travail non rémunéré (tâches domestiques, enfants…) en forte hausse, suite au confinement, homeschooling et télétravail. La prise de conscience a été collective et politique et… rapidement oubliée». Le 8 mars, où 2 500 manifestantes sont attendues à Luxembourg, servira de piqûre de rappel.