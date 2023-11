«Il faut mixer, même à l’anniversaire de sa grand-mère»

Le cancer a changé sa façon de voir la vie

Malgré tout, il est en bachelor d’histoire. «Au cas où, je pourrai devenir prof. Car ma mère n’est pas toujours contente quand je parle de djing. Mais c’est un plan B», prévient-il. Il s’est aussi entouré d’un manager et d’un booker. «Quand un client ou un organisateur a un set pour moi, il contacte directement mon booker. À un certain niveau c’est nécessaire pour avoir une image plus professionnelle».

Quels conseils donnerait-il aux plus jeunes qui voudraient suivre ses traces? «Il faut jouer souvent, chaque week-end, à l’anniversaire de sa grand-mère, de son père… Pour s’habituer à mixer devant un public et savoir choisir ses tracks en fonction de la manière dont il réagit. Et c’est de la passion. On travaille toujours dans sa tête. Si vais au restaurant, que j’entends un truc, je shazam et je me le note. C’est important pour faire des remixs et savoir ce qui est tendance».