Il faut nourrir le monde

La production agricole mondiale doit augmenter de 70 % d’ici 2050 pour nourrir la population de la planète qui atteindra les 9,1 milliards, estime dans un rapport l’Organisation de l’ONU pour l’alimentation et l’agriculture (FAO).

La FAO a convoqué, les 12 et 13 octobre, un Forum d’experts de haut niveau pour discuter des stratégies à mettre en œuvre pour relever ces défis. La production céréalière annuelle devra croître de près d’un milliard de tonnes (elle atteint aujourd’hui 2,1 milliards de tonnes) et la production de viande devra augmenter de plus de 200 millions de tonnes, totalisant 470 millions de tonnes en 2050, dont 72 % seront consommées dans les pays en développement.