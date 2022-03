Mobilité – «Il faut prendre de la place aux voitures à Luxembourg»

L'une des sept nouvelles rues cyclables de la capitale.

Sept rues cyclables de plus où les vélos sont rois d'après le Code de la route, six nouvelles intersections avec des feux orange clignotants et bientôt une piste bidirectionnelle avenue Pasteur et un contresens cyclable, en site propre, sur le boulevard de la Pétrusse. La ville de Luxembourg a fait le point mardi, sous le soleil, sur ses efforts pour les cyclistes. De quoi faire de la capitale une vraie ville de vélos? Pas encore, selon les associations qui louent des progrès, mais crient aux mesurettes.

«Les rues cyclables sont une bonne chose, mais il faudra des contrôles de police», prévient Jo Klein, de Provelo.lu, qui salue aussi les feux clignotants, mais y voit «une goutte d'eau dans l'océan. Il faut plus d'ambition et de courage politique. Repenser l'espace d'une façade à l'autre et le réattribuer en prenant de la place aux voitures».

Les élus de la ville de Luxembourg, lors du lancement de la saison cycliste 2022, mardi, rue des Trévires.

«Un coup de peinture et un panneau ne font pas une infrastructure. C'est une solution minimaliste qui ne satisfait pas la demande des usagers d'une infrastructure sécurisée», abonde le groupe Siggy the Cyclist. Les associations plaident pour mieux sécuriser les voies cyclistes (poteaux, barrières) et séparer les modes de transport sur la chaussée.