Au Luxembourg: Il faut punir ceux «qui proposent des logements dangereux»

Exercice de démocratie grandeur nature, mercredi à l’Abbaye de Neumünster, pour le ministre du Logement, Henri Kox, confronté à une salle comble de professionnels du secteur de tous horizons dans le cadre des Assises du logement. Soutenu par le slogan «Vers un droit au logement pour tous», Henri Kox a détaillé la stratégie nationale du logement abordable. Singulièrement, il a détaillé les derniers amendements apportés au projet de loi relative au logement abordable, qu’il «espère voir arriver sur la table de la Chambre en juinۚ». «Je veux une obligation de résultat», a-t-il martelé

Insistant notamment sur «la transparence, les aides individuelles ou encore le partage de responsabilité avec les communes», Henri Kox s’est attiré une série de remarques, griefs et doléances de la part des interlocuteurs présents. Ainsi, Jean-Michel Campanella, président de l’ASBL Mieterschutz Lëtzebuerg, la protection des locataires, a souligné «un manque de calcul du plafond maximal des loyers des anciens logements» dans cette loi. «C’est comme une Ferrari sans moteur», a-t-il ajouté de manière imagée.

«Certains acteurs profitent de la situation»

À côté de cette «demande importante», celui qui disait représenter la société civile a relevé qu’une «limitation de la hausse des loyers à 10% sur deux ans est évoquée, et c’est la bonne direction», tout en ajoutant qu’«il faudrait des solutions plus concrètes, et notamment plus de mixité, plus de diversité. Clairement, on préférerait que cela soit fixé dans la Constitution», a indiqué Jean-Michel Campanella.

Un autre grief, énoncé par le représentant des locataires, est que «certains acteurs profitent de la situation», pointant, à ses dires, «des négociants en immobilier ou qui se disent tels». Pour Jean-Michel Campanella, «ces personnes proposent des logements dangereux, car insalubres, aux locataires les plus fragiles, et en plus, ils prennent une commission au passage». Poursuivant sa démonstration, le président de Mieterschutz a regretté qu’«il n’y a pas de condamnation à la clé» et a enjoint les autorités à «prévoir des logements d’urgence, pour 10 à 20 jours, dans ce genre de situation».

De la «transparence»

De son côté, Henri Kox a admis qu’il existe encore «des failles dans ce domaine, que l’on va corriger jusqu’à l’été». Ce, même si «de nombreux contrôles de chambres de café ont déjà eu lieu, notamment dans le Nord». Se voulant plus nuancé, le ministre du Logement a évoqué «une responsabilité partagée, car moi, je ne peux faire qu’un cadre. Ainsi, cela doit passer par une discussion avec les communes elles-mêmes». Car, ajoute-t-il, «les communes doivent faire la démarche de se rendre sur place avec la police, de dresser des constats, d’identifier les moutons noirs et de les rayer du circuit».

Henri Kox a aussi rétorqué que «des logements d’urgence sont prévus mais que la procédure doit être accélérée. Cela doit passer par une base de données de ces logements pour reloger les gens». Et de conclure: «nous sommes pour toutes les formes de logement, mais le cadre doit être contrôlable. Et cela ne peut se faire que par la transparence». Responsabilité partagée et transparence, deux leitmotivs chers au ministre Kox à l’occasion de ces Assises du logement.